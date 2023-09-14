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TOKİ tarafından yapılan ve Çatak'ta önemli bir sorunu ortadan kaldıracak olan 5 bloktan oluşan 54 tanesi 2+1, 36 tanesi de 3+1 olacak tamamen perde beton kolonlar ile güçlendirilmiş depreme dayanıklı 90 konut inşaatı hızla ilerliyor.

Hızla yükselen TOKİ şantiye alanındaki yapılan çalışmaları yerinde inceleyip firma yetkililerinden bilgi alan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Eser ve hizmet siyaseti anlayışımızla, vatandaşlarımızın gönlündeki projeleri sırasıyla hayata geçirmenin haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz" dedi. AK Parti Çatak ilçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve TOKİ İnşaatını gerçekleştiren firma yöneticileri ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Şeylan, "Söz verdik, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz sözler noktasında vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyacı haline gelen toplu konut inşası devam ediyor.

Dört ay önce başlayan inşaat çalışmaları hızla ilerlerken, hak sahibi hemşerilerimiz ise heyecanla evlerine kavuşacakları zamanı bekliyorlar. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Adnan Menderes Mahallesi'ne yapılan 5 bloktan oluşan 54 tanesi 2+1, 36 tanesi de 3+1 olacak 90 konut tamamen perde beton kolonlar ile güçlendirilmiş depreme dayanıklı bir şekilde olacak. Çocuk oyun parkı, otopark ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ilçemize kazandırdığımız TOKİ'nin Çataklı hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Valimize şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi