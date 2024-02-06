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Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak açıklandı. Van’ın nüfusu ise 2022 yılına oranla düşerek 1 milyon 128 bin 749’dan 1 milyon 127 bin 612’ye geriledi.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun % 50,1'ini erkekler, % 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Van’ın nüfusu 2022 yılına göre binde 1 oranında azalarak (bin 137 kişi) 1 milyon 128 bin 749’dan 1 milyon 127 bin 612’ye geriledi.

VAN’DA YABANCI NÜFUS DA AZALDI

Açıklanan verilere göre bir önceki yıl Van’da 4 bin 292 olan yabancı sayısı 677 azalarak 3 bin 615 olarak gerçekleşti. Bu nüfusun bin 700’ünü erkekler, 1915’ini kadınlar oluşturdu.