Geleneksel lezzetleriyle farklı deneyimler sunan Van yöresi çeşitli yemekleriyle gastronomi kenti olmaya aday.

Etli yemeklerin ön plana çıktığı Van mutfağında aynı zamanda süt ürünleri de birçok yemeğin ana maddesi olarak değerlendiriliyor.

Et, baharat ve endemik ot çeşitlerinin ön planda tutulduğu zengin mutfak kültüründe en çok bilinen yemekler ise şunlar;

Keledoş, Tandır Balığı, Sengeser, Kürt Köftesi, Tuzlu Balık, Bulgur Aşı, Pestilli Lahana Dolması, Etli Köfte, Erişte Pilavı, Ayran Aşı Çorbası, Eşkili, Çiriş Mıhlası, Cılbır, Yoğurtlu Yaprak Sarması, Etli Köfte, Helise, Soğan Dolması...

Tüm bunların yanı sıra Van, meşhur kahvaltısıyla da adını duyurmayı başarmış bir il olarak öne çıkıyor.