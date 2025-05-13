Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 doğum verilerine göre, Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olarak kaydedildi. Van’da ise bu oran 1,98 çocuk olup, 2023’teki 2,03’lük seviyeye göre düşüş gösterdi.

Van’da 2024’te toplam 18 bin 756 çocuk doğdu; bu sayı, 2023’e göre 582 kişi yani yaklaşık yüzde 3,01’lik bir azalma anlamına geliyor. Van’da 2023’te 19 bin 338 doğum gerçekleşmişti. Doğumlar cinsiyete göre incelendiğinde, 9 bin 686 erkek yaklaşık yüzde 51,65 ve 9 bin 70 kız yani yaklaşık yüzde 48,35 çocuk doğdu; erkek doğumları kızlardan yüzde 6,81 daha fazla.

Son 6 yılın verileri, Van’da doğum sayısında sürekli bir düşüş olduğunu gösteriyor. Van’da 2019’da 26 bin 859, 2020’de 24 bin 649, 2021’de 22 bin 683, 2022’de 21 bin 953 doğum, 2023’te ise 19 bin 338 doğum gerçekleşti. Son olarak açıklanan verilere göre Van’da 2024’te ise 18 bin 756 doğum ile bu oran bir önceki yıla göre 3,01 azalma gösterdi. 2019-2024 arası toplam düşüş oranı ise yüzde 30,16 olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre Van’da doğum sayısı ve doğurganlık hızı son 6 yılda istikrarlı bir şekilde azalış gösterdi.