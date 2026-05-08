Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı son Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nda, Van’ın doğal gaz abone sayıları açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde toplam CNG kullanımı 10.259 Sm³, boru gazı kullanımı 6.744.703 Sm³, LNG kullanımı ise 31.361 Sm³ olarak bildirildi.

Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 22 milyon 70 bin 879 olurken, serbest tüketici sayısı 851 bin 383 olarak kayıtlara geçti.

Van’a ilişkin verilerde ise toplam CNG kullanımı 0,159 Sm³, boru gazı kullanımı 56,863 Sm³, LNG kullanımı ise 0,105 Sm³ olarak yer aldı.

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ’ye bağlı toplam abone sayısı 172 bin 395 olarak kaydedilirken, aynı dönemde Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısının 9 bin 47 olduğu raporda yer aldı.