WanHaber - ÖZEL

Van’da havaların ısınması ile birlikte artan su sıkıntısı, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Van'ın bir çok mahallesinde su kesintileri yaşanırken, bazı mahalleler de ise bir süredir sular gelmiyor.

VALİ BALCI'YA YARDIM ÇAĞRISI

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterirken, yaşadıkları büyük sıkıntıları dile getirdi. VASKİ'ye defalarca şikayette bulunduklarını ve sorunun çözülmediğini dile getiren vatandaşlar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı'nın konuya bir el atmasını istedi. VASKİ'nin konuyla ilgilenmediğini iddia eden vatandaşlar, CİMER'e şikayette bulundu.

VASKİ: KESİNTİLER DOĞRUDUR

Kentte son zamanlarda ayuka çıkan su kesintileri sonrası VASKİ'den komik bir savunma geldi.

VASKİ kent genelinde yaşanan su kesintisini doğrularken, kesintinin sebebinin ise 'kaçak' olduğunu belirtti.