Yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemiz genelinde kurulan şirket sayısı 115 bin 463 olarak bildirildi. 2024 yılında kurulan toplam kooperatif sayısı 2 bin 674, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 16 bin 216 olarak raporlarda yer aldı.

2023’ün aynı döneminde ülkemizde kurulan şirket sayısı 128 bin 528 olmuştu.

Türkiye genelinde 2024 yılında 32 bin 166 şirket, bin 152 kooperatif ise tasfiye edildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı 31 bin 416, kapanan kooperatif sayısı bin 199, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 17 bin 727 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA 2024 YILINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan verilerine göre Van’da 2024 yılında 548 şirket, 31 kooperatif ve 199 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 132 şirket ve 15 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılında, 119 şirket, 21 kooperatif ve 113 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Van’da 2023 yılında ise 774 şirket ve 28 kooperatif, 188 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 110 şirket ve 11 kooperatif tasfiye edilmişti. 2023 yılında 105 şirket, 9 kooperatif ve 196 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’da kurulan şirket sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 29 oranında azalış gösterdi.