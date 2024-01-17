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Van'da 70 yıldır lezzetli yemekleri ile kente gelen tüm ziyaretçilerin uğrak yeri, Van'ın en önemli lokantalarından olan Şeref Şahin kepenk indirdi.

Van Kahvaltıcılar Sokağı'nda vatandaşlara hizmet eden ve halkın damak tadına hitap eden Şeref Şahin'in kapanması, Vanlıları üzdü. Şeref Şahin'in kepenk indirmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Vanlılar, "70 yıldır lezzetli yemekleri ile Van'a gelen tüm ziyaretçilerin uğrak yeri, Van'ın en önemli lokantalarından olan Şeref Şahin maalesef kapanmış.

Van mutfağı ve gastronomisinde önemli bir yeri olan bu lokantanın kapanmaması, hep yaşaması gerekirdi!", "Kesinlikle yaşaması gereken mekânlardan biriydi, çok yazık olmuş!", "Van'da 70 yıllık sulu yemek lokantası Şeref Şahin kapanmış. Çok üzüldüm.

Çocukluğumda insanların sıra beklediği, ayakta yemek yediği, günde 800, 900 kap yemek satan efsane lokanta ekonomik krize dayanamadı. Yazık oldu", "Orta direk ekonominin can simididir.

Bir bir yok olmaları hayırlı değildir. Van'ın çınarlarından olan Şeref Şahin lokantasının kapanması çok üzücü bir o kadarda düşündürücüdür" ifadelerine yer verildi.