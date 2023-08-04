Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Özel

Hava sıcaklıkları yurdun bir çok noktasında etkili oluyor. Van’da da sıcak hava etkisini gösterse de, nispeten diğer bir çok ile göre hava sıcaklıkları daha düşük seviyede.

Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Van'ın Doğusu ve Kuzeyinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Van genelinde bugün en sıcak hava 37 derece ile Çatak ilçesinde beklenirken, 28 derece ile en serin ilçeler ise Van merkez ilçeleri ile Saray ve Çaldıran ilçeleri olacak.

YAĞIŞ BEKLENEN İLÇELER

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinden itibaren Başkale, Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Haber: Ramazan Çetin