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Wanhaber / Özel

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru temeli atılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Ek Acil Binası inşaatında çalışmalar sürüyor.

Van ile birlikte bölge illerine de hizmet veren Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, yeni ek binayla hasta yoğunluğuna cevap vermeyi ve memnuniyeti arttırmayı amaçlıyor.

Söz konusu hastane ek binasını ziyaret eden yüklenici firma yetkilisi ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu, hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlarla istişarelerde bulundu.

Kandaşoğlu; “Sabah sabah, YYÜ Tıp Merkezinin devam eden inşaatı nasıl gidiyor diye baktım. Çalışan arkadaşlarla bir çay molası verdik, istişarede bulunduk. İnşallah 2 -3 ay içerisinde ince işler dahil toparlıyoruz” dedi.

EK ACİL BİNASINDA NELER VAR?

13 bin 968,62 m2 kapalı alana yapılan ek bina, bodrum kat, zemin kat, 1. Kat, 2. kat ve çatı katı olmak üzere 5 kattan oluşuyor.

Söz konusu ek binanın 3 bin 570,23 m2 olan bodrum katı, teknik alanlardan oluşmak üzere; eczane (875 m2), serum deposu (259,81 m2), ilaç deposu ve hazırlama (300 m2), çamaşırhaneden (300 m2) oluştuğu belirtilirken, bir üst kat olan 3 bin 521,47 m2 alan kaplayan zemin kat (acil servis alanı); triaj (58 m2), çocuk gözlem (47 m2); bt-ultrason-röntgen (100 m2), travma odası (98 m2), yetişkin acil yapı alanı (2050 m2), 2 adet yetişkin müşahede (300 m2), çocuk acil yapı alanı (950 m2), 11 yataklı çocuk müşahede (134 m2), yemekhane (79 m2) ve kafeden (48 m2) oluşuyor.

3 bin 462,00 m2 alandan oluşan 1. kat - ameliyathane katında; ameliyathane yapı alanı (465 m2) ile 9 ameliyathane, hasta uyanma odası (190 m2), kadın-erkek asepsi (175 m2), doğumhane yapı alanı (480 m2), doktor odaları (240 m2) ve seminer salonu (70 m2) mevcut. 3 bin 415 m2 alana sahip olan 2. kat yoğun bakım katı 360,00 m2, yeni doğan bakım alanı ile 4 adet yeni doğan yoğun bakım odası, 550 m2 çocuk yoğun bakım yapı alanı ile 2 adet çocuk yoğun bakım odası, 38 yataklı 19 adet odasıyla anne oteli (400 m2) mevcut. 1500 m2’lik çatı katı ise mekanik alandan oluşuyor.

Haber: Mehmet Salih GİYCİ / Ramazan ÇETİN