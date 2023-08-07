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Wanhaber

Van’da hava sıcaklıkları artıyor. Van merkezde 28 -29 derecelerde olan hava sıcaklığı bugün 30 derece olarak tahmin edilirken, hafta içinde 31 dereceye kadar yükselecek. Buna karşın bugün Van’ın 5 ilçesinde ise yağış bekleniyor.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre; bugün Van’ın Başkale, Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Van genelinde en düşük hava sıcaklığı 27 derece ile Başkale ilçesinde, 36 derece ile de en yüksek Çatak ilçesinde olacak.

Umut Tarhan