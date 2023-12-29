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WanHaber / Özel

Van’ın 2023 turizm potansiyeli hakkında konuşan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy, “2023 hedeflerimizi tutturduk.” dedi.

2023 yılının Van için turizm açısından verimli bir yıl olduğuna dikkat çeken Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Aksoy, “Bizler 2023 yılındaki hedeflerimizi tutturduk ama 2024’te ki hedeflerimiz 2023 hedeflerinin üstünde olacaktır.

Biz kültür ve tarih şehri olduğumuz için bununla ilgili farklı destinasyonlar açılacak ve buraya gelen turist kitleleri de değişecektir. 2024 yılının güzel geçmesini bekliyoruz, farklı kitlelerin buraya geleceğine inancımız tam, 2024 yılının da bizim için güzel geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“2024 YILI VAN İÇİN TURİZM YILI OLACAK”

Van’ın yeni yılda turizm alanında bir patlama yaşayacağını söyleyen Aksoy, Kültür Yolu Festivalinin Van’da olmasının da buna katkı sunacağını söyledi.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy, “2024 yılı Van için turizm yılı olacak, bir patlama olacak ve bu zaten Kültür Yolu Festivalinden de belli çünkü bu durum Van’a farklı bir hava katacak. Ayrıca 7 gün olması da güzel, uzun metrajlı bir festival olacak.

Farklı sanatçılar, farklı insanlar, yabancı misafirler hatta yakın illerdeki insanlar bile buraya gelip bu festivale katılacaktır. Güzel bir dönem olacak. 2024 yılının da herkes için güzel geçmesini temenni ediyorum. Turizm alanında güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum, ümidim tam.” ifadelerine yer verdi.

VAN’IN TURİZM POTANSİYELİNE DEĞİNDİ

Van’ın turizm geliri açısından en büyük gelir kaleminin İranlılar olduğunu belirten Aksoy, “Van’ın en büyük gelir getiren kalemlerinden biri İranlı misafirler olduğu için, biz bunları aslında etkin bir şekilde kullanmalıyız, fakat bunların yanında da aslında buraya farklı kültürden, farklı ülkelerden misafirleri de çekmemiz gerekiyor. Sadece İranlılara bağlı kalmamamız gerekiyor. Örneğin kültür gruplarını buraya çekmemiz gerekiyor, farklı yabancı Avrupa misafirlerini buraya çekmemiz gerekiyor” dedi.