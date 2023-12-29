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AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan yeni yıl mesajı yayınladı. Başkan Kuşan mesajında “Acısıyla, tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ülke olarak 6 Şubat'ta ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldık. Ülke genelinde ilan edilen milli yas sonrası, tüm kurum kuruluşlar ile gönüllüler deprem bölgesine seferber oldu. Bir kez daha ülkemizin ne kadar büyük ve kadim bir ülke olduğuna şahitlik ettik. Yine Gazze’de İsrail saldırıları sonucu çocuğuyla, genciyle, kadınıyla on binler şehit oldu. Maalesef insanlığın vicdanını sızlatan bu savaşa yine bu dönemde şahitlik ettik.

Bu kadar acılı olayların yanında elbette ülkemiz adına önemli bir aşamayı da geride bıraktık. 2023 yılında hep beraber Cumhuriyet’imizin ikinci yüz yılını kutlama mutluluğuna ulaştık. Bu yüz yılda ülkemizin, iktidarımızın hizmetleriyle çok daha iyi bir aşamada olacağına inancımız tamdır. Yine ülkemiz için ve tabi Van’ımız için de çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Şimdi önümüzde 2024’ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler var. İktidarımızın 20 yılı aşkın ortaya koyduğu hizmetleri AK Parti olarak, artık Van’da görmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılına yakışır hizmetleri, seçimleri kazanarak Van’da, İpekyolu’nda tüm diğer ilçelerimizde de bizler gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın hizmet belediyeciliğine olan özlemini dindireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; büyük umutlarla karşıladığımız 2024 yılının tüm dünyaya barış getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.