Wanhaber / Ramazan Çetin

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Van’da bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Emniyet kavşağından başlayarak, beşyol meydanına kadar gerçekleştirilecek olan yürüyüş ile başlayacak olan etkinlikler, beşyol meydanında devam edecek.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunacak.

15 Temmuz belgeselinin izleneceği etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları dinlenecek.

Protokol konuşmaları ile sürecek olan etkinliklerde şiirler okunacak, müzik dinletisi sunulacak ve ödüller verilecek.

Tiyatro gösterisi ve ilahi dinletisinden sonra kentteki tüm camilerde saat 00:13’te sela okunması ile birlikte etkinlikler sona erecek.