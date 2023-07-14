Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammıyla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN SEYYANE ZAM TEKLİFİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 25 çok az, 8 bin TL seyyanen zam verelim" teklifi sonrası ümitlenen emekliler, hayal kırıklığına uğradı. Emekliye sadece yüzde 25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı değişmedi. Hangi emekli kaç lira zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak?

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Beklenen olmadı emeklilerin seyyanen zam isteği TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı yüzde 25 olarak TBMM’den geçti. Zam, emeklinin kök maaşına göre yapılacak. Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında kalan emekliler yine 7 bin 500 lira almaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL

Kök maaşı 6 bin liranın altında olan emekliler yine en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayı almaya devam edecekler,

Kök maaşı 6 bin lira olan emekliler yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek.

Kök maaşı 7500 TL olan emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 375 TL’ye çıkacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 750 lira olacak.

Kök maaşı 7750 TL olan bir emekli, yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL’ye çıkacak. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.

Kök maaşı 8000 TL olan emekli yüzde 25 artışla maaşı 9 bin 687 TL’ye yükselecek. Ek ödemeyle 10 bin 074 lira olacak.

Kök maaşı 8250 TL olan emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 312 TL’ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 10 bin 724 TL olmuş olacak.

Kök maaşı 8500 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 25 artışla 10 bin 625 TL’ye yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeyle 11 bin 050 lira olmuş olacak.

Kaynak:süperhaber