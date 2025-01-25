Geçtiğimiz yılla bu yılı kıyaslayan uydu fotoğrafında, bu yıl Van Gölü etrafındaki kar örüntüsünün zayıflığı dikkat çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Önümüzdeki Şubat ayında bol kar yağmazsa kurak bir yaz ayı bizi bekliyor” dedi.

Özellikle Erciş ve Muradiye’ye dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Akkuş; “25 Ocak 2024 ve 24 Ocak 2025 tarihli, Van Gölü etrafındaki kar örtüsünü gösteren uydu görüntüleri. Geçen yıla göre göl etrafındaki kar örtüsü çok zayıf. Önümüzdeki Şubat ayında bol kar yağmazsa kurak bir yaz ayı bizi bekliyor. Özellikle Erciş ve Muradiye en hassas yerler” paylaşımı yaptı.

AKARSULAR DA ETKİLENİYOR

Daha önce Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kar yağışının az olması durumunda akarsuların da etkilendiğini belirterek, şunları söylemişti; “Van Gölü’nün kapalı havza olmasına dikkat çeken Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Özellikle 2020-2023 yılları arasında çok ciddi bir su sıkıntısı yaşadık, çünkü kış aylarında havzaya düşen kar ve yağmur yağışı miktarı çok çok düşüktü. Kış aylarında havzaya düşen kar yağışı az olduğu zaman yaz aylarına geldiğimizde, maalesef akarsuların debilerinin düştüğünü görüyoruz. Akarsular ülkemizin her yerinde önemli fakat söz konusu Van Gölü havzası olduğunda bu önem yüz kat daha artıyor. Van Gölü’ne dökülen akarsular, akarsu olmanın çok çok ötesinde anlamlar taşıyor.”