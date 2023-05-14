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Van ve Türkiye bugün önemli bir seçim için sandığa gitti. 707 Bin 861 seçmeni bulunan Van'da oy kullanımı sona erdi ve sayım işlemleri başladı.

Van genelinde şu ana kadar yüzde 40 sandık açılırken, Yeşil Sol Parti'nin 5, AK Parti'nin ise 3 milletvekilinin meclise gitmesi ön görülüyor.

Peki Van'dan hangi isimler meclise gidecek? İşte Van'dan meclise gidecek milletvekilleri ve özgeçmişleri.

YEŞİL SOL PARTİ'DEN MECLİSE GİDECEK İSİMLER

1- PERVİN BULDAN

Pervin Buldan, 1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Hakkari İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. Savaş Buldan ile evlendikten bir süre sonra İstanbul’da yaşamaya başladı. Eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu. 1999 seçimlerinde HADEP'ten İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu, partisi %10 seçim barajını aşamadığı için milletvekili olamadı.

“Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla bir dernek kuran Buldan, bu dernek kapatılınca 2002'de “Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) 'in kuruluşunda yer aldı ve derneğin başkanlığını yaptı.

2002 Türkiye Genel Seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı. 2005'te İsviçreli bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

2007 Türkiye genel seçimlerinde çeşitli partilerin desteklediği Bin Umut Adayları adlı blokta yer aldı. Iğdır’dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. Meclise girdikten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından onun ardılı olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti.

2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adayı olarak tekrar Iğdır'dan milletvekili seçildi. 5 Temmuz 2011'de Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili oldu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi ve bu dönem de Grup Başkanvekilliği yaptı. Son olarak 1 Kasım 2015 seçimlerinde de İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi. Buldan, 11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen HDP 3.Olağan Kongresinde Eş Genel Başkan olarak seçilmesine kadar HDP’nin ilk Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı.





2- ZÜLKÜF UÇAR

Zülküf Uçar, 1982 Van doğumlu, evli. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı.

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kayıt yaptırdı.

Üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olan Zülküf Uçar, 2007 yılından itibaren Van’da avukatlık mesleğine başladı.

İlk olarak Baro İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonları başta olmak üzere birçok kurul ve komisyonda görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında 2 dönem üst üste Van Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

2018-2022 yılları arasında Van Barosu Başkanlığını iki dönem yürüttü.

2022 yılında yapılan Baro seçimlerinde Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine seçildi.

Uçar, son olarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'den Van 2. Sıra Milletvekili adayı oldu.

3- GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

Van’da dünyaya geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu.

Aynı üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptı.

2008 yılında Çatak ilçesine öğretmen olarak atandı.

2019'daki seçimlerde HDP'den Van Edremit Belediye Başkan adayı oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 3. Sıra milletvekili adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit evli ve 1 çocuk annesi.

4- SİNAN ÇİFTYÜREK

Sinan Çiftyürek 1952 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karbêg köyünde dünyaya geldi. Baba tarafı Canbegi, anne tarafı Bucak aşiretinine mensuptur. İlk okulu Fik Köyünde, ortaokulu ise Hilvan'da okudu. 1969 yılında Antep Öğretmen Okulunda okuduğu sırada siyasi olaylar nedeniyle önce Rize'ye akabinde ise Tokat'a nakledildi. Eğitimini Tokat'ta tamamlayan Çiftyürek, hiç öğretmenlik yapmadı. Okulunun bitmesiyle beraber siyasete atılan Çiftyürek, o günden bu güne siyaset ile uğraşmaktadır.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanıdır.

Bugüne kadar binin üzerinde makalesi ve 8 kitabı bulunmaktadır.

5- GÜLDEREN VARLI

Van Erciş ilçesinde dünyaya gelen Gülderen Varlı, İlk, orta ve lise eğitimimi sonrası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciş’teki Meslek yüksekokulda muhasebe alanında eğitimini tamamladı.

2014 yerel seçimleri ile birlikte, Erciş Belediyesi’ne seçilmiş ve belediye eş başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

Erciş Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte görevine son verilmiş ve hakkında birçok soruşturma açılmıştır.

2020 yılında DBP Van İl Eş Başkanlığı görevi yapmış, halihazırda DBP Parti Meclisi üyeliği yapmaktadır.

Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 5. Sıra milletvekili adayıdır.

AK PARTİ'DEN MECLİSE GİDECEK İSİMLER

1- BURHAN KAYATÜRK

Burhan Kayatürk, 23 Ağustos 1970 yılında Van'da dünyaya geldi. Babasının ismi Reşit, annesinin ismi Huri'dir. Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını American International University'de İşletme Bölümünde tamamladı.

Burhan Kayatürk, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan'da mühendislik ve proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yaptı. AK PARTİ'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu Başkanı olarak değişik görevlerde yer aldı. Pakistan Parlamentosu'nun ''Devlet Nişanı''na layık görüldü.

Burhan Kayatürk, 23. Dönemde Ankara, 24, 25 ve 26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde AKPM Türk Grubu Üyesi oldu. APA Komisyon Başkanı, AK PARTİ MKYK üyesi, AK PARTİ Genel Merkez Dışişleri Başkan Yardımcısı ve Pakistan Dostluk Grubu Üyesidir.

İngilizce, Urduca, Arapça, Hintçe ve Japonca bilen Burhan Kayatürk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kayatürk, Paulmark giyim mağazalarının da ortaklarından biridir.

2- KAYHAN TÜRKMENOĞLU

Kayhan Türkmenoğlu, 25 Eylül 1962'de Van'da doğmuştur.

Babasının adı Niyazi, annesinin adı Firdevs'tir.

İş Adamı; Lise mezunu. Serbest ticaretle uğraştı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı,

Van Belediye Meclis Üyeliği,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı Kurucu Üyeliği,

Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeliği,

Van'a Hizmet Vakfı Üyeliği, VASİAD Üyeliği,

Emniyet Teşkilatının Güçlendirilmesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Van Tenis ve Yüzme İhtisas Kulübü Derneği Kurucu Üyeliğinde bulundu.

Vanspor Kulübü yöneticiliği yaptı.

23. Dönem AK Parti Van milletvekilliği görevinde bulundu.

AK Parti'nin Van İl Başkanlığı görevinde bulundu ve milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti.

3- ABDULAHAT ARVAS

27 Ekim 1969 da Erciş'te doğdu. Baba adı Cebrail, anne adı Medine'dir.

Van İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Arapça dili ve Kur'an ilimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimi devam etmektedir.

Sanayici ve işadamı olarak, Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesisleri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Van kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ARVAS, halen birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

AK Parti'den 27. Dönem Van milletvekilliği görevini yürütmüştür.

Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen ARVAS, evli ve 4 çocuk babasıdır.