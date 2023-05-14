Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Her türlü tedbirin aldığı süreci geçirerek oy verme süreci başladı. Oy verme işlemi güven içerisinde gerçekleşti. Dünya demokrasi tarihine girecek bir katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin her bir ferdinin sabah erken saatlerde sandıklara gitmesi kıvanç kaynağıdır. 18.30’da YSK’nın yasakları kaldırmasıyla birlikte televizyonlarda yayın başladı. Birçok yorumcu verileri yorumlamaya başladılar. Her bir siyasi partinin de kendi müşahitleri üzerinden sonuçları takip etme yöntemi var. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın seçimler, teşkilat çalışması, sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda nasıl bir hassasiyet göstereceği konusunda çok kurumsallaşmış bir geleceğe sahibiz.

Sandıkların başında olmasını önemli görüyoruz. Bizim en önemli arzumuz milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesidir. En büyük zenginliğimiz sandığı kurabilmemiz, işleyen demokrasiye sahip olmamız, yönetilebilen bir Türkiye çerçevesinde yol yürümemizdir.

Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirme yapıyor. Kendi yöntemlerine göre birtakım sonuçlara varıyor. Devletin resmi kurumu olarak Anadolu Ajansı da, Anka ajansı da bilgilendirme yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden hatta sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda bir mutabakat ortaya çıkılmamışken, birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Anadolu Ajansı’nın verileri çarpıttığını söylemeye başladılar. Anadolu Ajansı verileri gerçek kişilerden alıyor."

süperhaber