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WanHaber – Fatma Öztürk

AFAD Van, merkez üssü Fas’ın Marakeş kenti olan 6.9 büyüklüğünde deprem afetinde arama kurtarma çalışmalarına destek için Fas’a 12 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 arama kurtarma aracı gönderdi.

Ankara’ya hareket eden ekip AFAD koordinasyonunda kargo uçağı ile Fas’ın Marakeş kentinde arama kurtarma çalışmalarına destek olacak.

Ayrıca AFAD Türkiye yaptığı açıklamada, uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye ilk etapta AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lerden toplam 265 personel ile 1000 çadır gönderileceğini belirtmişti.