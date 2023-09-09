WanHaber – Fatma Öztürk
AFAD Van, merkez üssü Fas’ın Marakeş kenti olan 6.9 büyüklüğünde deprem afetinde arama kurtarma çalışmalarına destek için Fas’a 12 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 arama kurtarma aracı gönderdi.
Ankara’ya hareket eden ekip AFAD koordinasyonunda kargo uçağı ile Fas’ın Marakeş kentinde arama kurtarma çalışmalarına destek olacak.
Ayrıca AFAD Türkiye yaptığı açıklamada, uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye ilk etapta AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lerden toplam 265 personel ile 1000 çadır gönderileceğini belirtmişti.
Merkez üssü Fas’ın Marakeş şehri olan 6.9 büyüklüğündeki #DEPREM afetine müdahale etmek üzere İl Müdürlüğümüzden;— AFAD Van (@AFAD_Van) September 9, 2023
1️⃣2️⃣Arama ve Kurtarma Personeli 👮🏼♀️👨🏼🚒
3️⃣ Arama ve Kurtarma Aracı 🚓🚑 ile #Ankara iline hareket edilmiştir. ** pic.twitter.com/PML9k6b2oA