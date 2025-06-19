DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin hem bölge tarımı hem de istihdam açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şu ana kadar projenin fiziki gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 36 seviyesine ulaştığını belirtti.

174 bin 50 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan dev yatırımın 2025 yılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini aktaran Genel Müdür Balta, bu yıl içerisinde 89 bin 500 dekar alanın sulamaya açılması için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Suyun, üretimin temel kaynağı olduğuna dikkat çeken Balta, "Devlet Su İşleri olarak Van’ın Erciş ilçesinde hayata geçirdiğimiz büyük bir sulama projesiyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Amacımız, Van’ın su problemini kökten çözmek ve bereketli toprakları üretime kazandırmaktır" dedi.

28 yerleşim yerine fayda sağlayacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erciş başta olmak üzere toplam 26 mahalle ve 2 ilçeyi kapsayan 28 yerleşim yerine hizmet vereceğini söyleyen Balta, 2025 yılı itibarıyla bölgede 17 binden fazla kişiye istihdam imkânı doğacağını ve ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar TL tarımsal gelir artışı sağlanacağını kaydetti.

"Su hayattır, biz bu hayatı Erciş’e taşıyoruz"

DSİ yatırımlarıyla Van’ın tarım geleceğine yön verdiklerini dile getiren Genel Müdür Balta, "Su hayattır; biz de bu hayatı Erciş’e taşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Van’da da hayatı kolaylaştırmaya, bereketi toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.