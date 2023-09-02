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WanHaber - ÖZEL

Van İpekyolu İlçesi'nde 13 yıl önce katlı otopark olarak temelleri atıldıktan sonra, alıcı bulamayarak alışveriş merkezine dönüştürülen yapı yıllardır çözüm bekliyor.

Çok katlı otoparkın tadilatının yapılarak değerlendirileceği açıklanmış ancak henüz bir çalışma yapılmamış olmasına çevre esnaflarından tepki geldi.



Bir grup esnaf ile birlikte binaya giderek incelemelerde bulunan Avukat Rıza Özcan, şikayetlerini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl projesinde değişiklik yapılarak iş merkezine dönüştürülen binaya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Rıza Özcan, “Yıllardır bu bina kaderine terk edildi. Esnaf şu an mağdur durumda, bakımsız bir şekilde bırakılan bina için çalışma başlatılmadı. Bu çalışmaların hızlandırılması için bugün bir araya gelerek taleplerimizi dile getirdik" ifadelerine yer verdi.

Çevre esnafı söz konusu yapının atıl durumdan kurtarılmasını ve faaliyete sokulmasını talep ediyor

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk