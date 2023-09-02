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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile tayinleri çıkan ve Van'dan ayrılmaya hazırlanan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi.

Van Valisi Ozan Balcı, emekleri için kaymakamlara teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Veda yemeğine Vali Yardımcıları ve göreve devam eden kaymakamlar da katıldı.

Vali Balcı, Van’dan ayrılacak kaymakamlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KİMİN TAYİNİ NEREYE ÇIKMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Van İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yozgat Sorgun Kaymakamlığına, Diyarbakır Kocaköy Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, İpekyolu Kaymakamlığına, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Elazığ Maden Kaymakamı Rahmi Bulut, Özalp Kaymakamlığına, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Ankara Kızılcıhamam Kaymakamlığına, Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erciş Kaymakamlığına, Saray Kaymakamı Yunus Ataman, Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamlığına, Rize Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Saray Kaymakamlığına, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Samsun Alaçam Kaymakamlığına ve Erzurum Köprüköy Kaymakamı Yasin Erdem de Gürpınar Kaymakamlığı görevine olarak atanmıştı.