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Van İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan imamlara “İmamlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor” projesi kapsamında eğitimlere başlandı.

İmamlara yönelik başlatılan Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri kapsamında hafif arama kurtarma eğitimi, çadır ve dağcılık eğitimi, yangın farkındalık eğitimi verilecek.

08 Ocak tarihinde başlayan eğitimler 15 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

AFAD eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimlerin son günü ise değerlendirme sınavı ve tatbikat gerçekleştirilecek.

Eğitim, sınav ve tatbikat sürecini başarıyla tamamlayan imamlara Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartları verilecek.