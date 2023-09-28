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WanHaber - ÖZEL

13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, bugün düzenlenen programla kapılarını açtı.

Türkiye'nin 3. büyük turizm fuarı olarak tanımlanan 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, turizm sektöründen bir çok markaya ev sahipliği yaptı.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş tarafından düzenlenen fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firma katılım sağlıyor.

Düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı açılışına; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Turizm Uzmanı Cem Kınay, Kurum Amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Turizm ve seyahat fuarının açılış konuşmasını yapan İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, "Değerli protokol ve katılımcılar 13. turizm ve seyahat fuarına hepiniz hoş geldiniz. İlimiz için turizm büyük önem arz etmektedir. Bugün bu fuarı tekrar açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fuarın bundan sonraki süreçte büyüyerek devam etmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KINAY: "VAN İLERLEMEK İSTİYORSA SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK ZORUNDA"

Ardından sahneye çıkarak katılımcılarla sohbet havasında konuşan Turizm Uzmanı Cem Kınay, "Van Doğunun en büyük şehri. Akdamar bizim için önemli, Urartu da bizim için önemli çünkü; gezgin dolaşacak ve bu rota içerisinde deneyimlerini gerçekleştirecek. Dolayısı ile rotalaşma ve bölgesel iş birlikleri önemli. Şimdi Van markalaşırken önemli konusu, Van'ı diğerinden ayıran ne? Van Denizi bir tane. İkincisi var mı? Yok. Demek ki biz Van denizine fokus olacağız.

Urartu krallığı başka yerde var mı? hayır. Demek ki biz Urartu kralığına fokus olacağız. Van kahvaltısı stratejik değil ancak spontane olarak markalaşmada çok ileri gitmiş bir konu, kahvaltı önemli ise ona fokus olacağız. Markalaşırken 3 şeyi aşmamak lazım ve fokus olmak lazım. Markalaşırken markalaşmanın lideri kim? Gider olmadan markalaşma olmuyor. Birisi bu süreci sürdürmek, liderlik yapmak durumunda. Bence Van tüm bunları aşarak Türkiye'nin çok önemli bir turizm destasyonu olma konusunda potansiyele sahip. Van ilerlemek istiyorsa sorunlarını çözüme kavuşturmak zorunda" diye konuştu.

TÜRKMENOĞLU: "PROFESYONEL BİR ORGANİZASYONA İHTİYACIMIZ VAR"

Düzenlenen organizasyon hakkında konuşan AK Parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Bugün Van, turizm alanında önemli bir günü yaşıyor. Aşağı yukarı 4 ülkeden 150 katılımcı ile Van'ın coğrafyasını, kültürünü, tarihini, görsellerini inşallah Van halkının beğenisine sunacağız. Yaşadığımız kente, yaşadığımız topluma sahip çıkmalıyız.

Bizim bir an önce bu şehirde ifade ettiğimiz bu güzellikleri anlatan ve bunun dışında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde, turizm açısından buraya insanları getirebilmek için bu medeniyetlerimizi toplumun beğenisine sunmak için büyük emek sarf edeceğiz. Bizlerin biraz daha profesyonel bir organizasyona ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

BALCI: BU İŞLERİN YAPILMASI TURİZME FAYDA SAĞLIYOR

Düzenlenen fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise, "Turizm ekonomi demek. Bunun için biz de turizmi desteklemek için bir sürü güzel iş yapıyoruz. El birliği ile Van olarak milletvekili, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, üniversite, esnafımız, çalışanlarımız, iyi ticaret erbabımız hep beraber yaptığımız çalışmalar, güzel işler var.

Bu işlerin yapılması turizme, kültüre fayda sağlıyor. Hayat demek yaşam demek. Ben bu turizm fuarında bulunmaktan, bu açılışta bulunmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarın gerçekleşmesinde katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim. Fuarımıza zenginlik katan, şenlendiren hem yabancı misafirlerimize hem de Türkiye'mizin başka yerlerinden gelen misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Fuar açılışının ardından il protokolü, kurulan stantları gezerek katılımcılara başarılar diledi.

Bugün açılan 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, 1 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci