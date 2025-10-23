Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem kentte derin izler bırakırken, yıllar geçse de acısı unutulmadı.

Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, aradan geçen 14 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Binlerce yapının yıkıldığı, 604 vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin üzerinden tam 14 yıl geçti.

MERKEZ ÜSSÜ TABANLI KÖYÜ

Deprem, saat 13.41’de merkez üssü Tabanlı köyü olan bölgede meydana gelmişti. Sarsıntı Van kent merkeziyle birlikte Erciş başta olmak üzere birçok yerde büyük yıkıma neden olmuştu. Resmi verilere göre 604 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 4 bin kişi yaralanmış, binlerce bina ise ağır hasar almıştı.

BİNLERCE YAPI YIKILDI

Van’da meydana gelen depremin ardından binlerce konut oturulamaz hale gelmiş, birçoğu ağır hasar almış ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bununla birlikte yüzlerce vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Bu tablo depremin ne derecede şiddetli ve yıkıcı olduğunu gözler önüne sermişti.

Depremin ardından bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmaları günlerce sürmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları bölgede büyük bir seferberlik başlatmıştı.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Yaşanan acı olaydan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile birlikte birçok noktada okullar tatil edilmişti. Depremle birlikte insanların çoğu hem soğuk kış şartlarından hem de artçı depremlerin de verdiği panikle Van’ı terk etmiş ve geçici olarak başka şehirlerde yaşamaya başlamıştı. Kentte kalanlar ise çadırlar ve konteynerlerde hayatını idame ettirmeye başlamıştı.

İKİNCİ DEPREM 9 KASIM’DA

Van’da binlerce depremzede, kurulan çadır kentlerde ve konteyner yerleşim alanlarında aylarca yaşam mücadelesi vermişti. 9 Kasım 2011’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise, hasarlı binaların yıkılmasına ve yeni can kayıplarına neden olarak acıyı ikiye katlamıştı.

BİNLERCE KONUT YAPILDI

Van depremlerinin ardından adeta seferberlik ilan edilerek bir yandan yaralar sarılmaya çalışıldı öbür yandan TOKİ marifetiyle binlerce konutun yapımına başlandı. Depremin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra depremzedelere konutları teslim edilmeye başlandı.

Aradan geçen 14 yılda deprem bölgesinde yeni yapılar yükseldi. Ancak o gün yaşanan acılar, bugün halen tazeliğini koruyor.

Kentte bugün çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından anma etkinlikleri düzenlenecek, hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılacak.