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Wanhaber / Özel

Van’da her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın bu yıl 13.’sü düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TÜRSAB, TÜROB, TOBB ve KOSGEB destekleri ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde bu yıl 13.’sü düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na yurt içi ve yurt dışından önemli bir katılımın olması bekleniyor.

“TÜRKİYE’NİN 3. BÜYÜK TURİZM FUARI”

Düzenlenecek olan fuara ilişkin açıklamalarda bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, söz konusu fuarın turizm alanında Türkiye’deki en büyük 3. Fuar olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Karaer; “28 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarımıza bölge ülkelerinden İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçivan’ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden de katılım öngörülmektedir. Bu fuarımız geleneksel bir fuar ve Türkiye’nin en büyük 3. turizm fuarıdır. Bu yıl da yurt dışından, yurt içinden yoğun bir katılımcı ve ziyaretçi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İLİMİZİN GÜZELLİKLERİ TANITILACAK”

Söz konusu fuar ile Van’ın güzelliklerinin katılımcılara tanıtılıp anlatılacağını ve bu yönüyle de fuarın büyük bir katkısının olacağını anlatan Karaer; “Dumansız fabrika dediğimiz olaydır turizm. İnsanların bölgemizi daha çok gelip görmesine vesile olacak bir fuar düzenliyoruz. Fuarımıza katılanlar, tarihi güzelliklerimizi görecekler. Bu vesileyle ilimizin güzelliklerini yurt içinden, yurt dışından gelen insanlara anlatacağız, sunumlar gerçekleştireceğiz. Bir çok ilimizden de fuara katılım olacak ve stantlar kurulacak. Düzenlenecek fuarımıza tüm halkımızın da katılım göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Van Turizm Fuarının büyüyerek devam ettiğini aktaran İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, bu fuarın marka bir fuar haline geldiğini sözlerine ekledi.

Umut Tarhan