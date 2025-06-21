Fistan olarak nitelendirilen yöresel elbiselik kumaşlardan, Van’da her yaşa ve zevke göre bulmak mümkün.

Özellikle düğün-nişan gibi özel günlerde kullanılan elbiseler kadınların ilgisini çekerken, esnafın da yüzünü güldürüyor. Çeşit çeşit, renk renk yöresel elbise kumaşlarının satıldığı Van fistancıları, düğün sezonuyla beraber yeniden hareketlendi.

“TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yöresel elbise satışı yapan esnaf Serhat Gülmez, “16 yıldır yöremize has olan kiras-fistan satışı yapıyoruz. Yaz mevsimiyle beraber düğün sezonumuz da açıldı. Şu an müşterilerimizin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz.” dedi.

FİSTAN FİYATLARI 2800 TL’DEN BAŞLIYOR!

Gülmez, “En düşük 2 bin 800 TL civarında olan fistanlık kumaşların fiyatı, 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ürünlerimiz dolar üzerinden bize geliyor. Fiyatlar da; kumaşta bulunan işlemenin, taşların yoğunluğuna göre değişiyor. Sezonun açılmasıyla beraber fiyat ne olursa olsun talep de oluyor.” sözlerine yer verdi.

“ÜRÜNLER YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLİYOR”

Ürünlerin yurt dışından geldiğini de belirten esnaf Gülmez, “Çoğunlukla Dubai, Irak, İran, Hindistan ve Çin'den gelen özel işlemeli kumaşlarımız mevcut. Mevsimsel olarak kış aylarında düğünlerimiz yok ve esnaflar zor süreçler geçiriyor. Ama yaz ayıyla beraber toparlanıyoruz. Sezon ile beraber rahat nefes alıyoruz. Hatta ürünlerimizi yurt içinde birçok kente de gönderiyoruz.” İfadelerini kullandı.

“BAYRAMDAN SONRA YOĞUNLUĞUMUZ ARTTI”

Orhan isimli esnaf ise, "Düğün sezonunun başlaması ile birlikte bizim de işlerimizin yoğunluğu başladı. Gece gündüz demeden siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bayramdan sonra yoğunluğumuz arttı. Tempolu bir şekilde çalışıyoruz" dedi.