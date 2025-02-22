Çatbayır Mahallesi'ne bağlı Düzbaşı mezrasında yaşayan 52 yaşındaki Abdurrahman Güç'ün böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi altında 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA