Wanhaber

Türkiye dün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Van’da partilerin oy oranları belli oldu.

28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti, Van’ın 12 ilçesinde birinci parti olurken, AK Parti ise Bahçesaray’da 1. parti oldu.

AK Parti’nin, nüfusa oranla yüzde 45.64’le 1. parti olduğu Bahçesaray’da Yeşil Sol Parti 2. parti olurken, diğer 12 ilçede ise Yeşil Sol Parti 1. parti oldu. AK Parti, diğer 12 ilçede Yeşil Sol Parti’nin ardından en çok oy alan 2. parti oldu.

Yeşil Sol Parti, nüfusa oranla yüzde 74.57 ile en yüksek oyu Özalp ilçesinden alırken, MHP yüzde 7.93 ile nüfusa oranla en çok oyunu Tuşba ilçesinden almış oldu.

Yeşil Sol Parti, AK Parti, CHP ve MHP, nüfusa oranlama yapılmaksızın ise, Van’da en fazla oylarını, seçmen sayısının en çok olduğu İpekyolu ilçesinden aldı.

Ramazan Çetin

