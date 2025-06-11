Van Büyükşehir Belediyesi, Van’ın zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması düzenleyecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı himayelerinde kadın kooperatiflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek olan yarışmaya kentte bulunan 11 kadın kooperatifi katılacak.

Yarışma 12 Temmuz 2025 tarihinde Tuşba Millet Bahçesinde saat 10:00’da başlayacak. Kadınlar yarışmada ekşili, erişte ve kayısı kızartma menüsünü yaparak hünerlerini sergileyecek.

Yarışmanın jüri üyeliğini Sinan Pulat, Adem Ergin, Süheyla Dabbaoğlu, İkram Kali ve Münevver Ünsal yapacak. Yarışmada dereceye giren kadın kooperatiflerine beyaz eşya ve hediye çeki verilecek.