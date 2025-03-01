Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan raporlarda Van’da yaşayan yabancı uyruklu sayısı da belli oldu.

Kayıtlı yabancı nüfusa ait verilerin yer aldığı rapora göre geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 829 bin 266, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 69 bin 397 olarak açıklandı.

VAN’DA KAÇ YABANCI UYRUKLU YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Şubat 2025 resmi verilerine göre Van’da ikamet izni ile bin 196 yabancı uyruklunun yaşadığı bildirildi.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren veriler de açıklandı.

Açıklanan rapora göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan toplam Suriyeli kişi sayısı bin 292 oldu.

Van’daki bin 292 geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişinin 1 milyon 118 bin 87 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 olarak bildirildi.