Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'aranan şahıslara yönelik' yapılan çalışmalar neticesinde; 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K. isimli şahıs jandarma ekiplerimizce yakalanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman jandarma teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA