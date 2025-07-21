İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllar önce yapılan bilinçsiz avlanma nedeniyle sayıları azalan ve bölgeden uzaklaşan yaban keçilerinin sayısı, alınan sıkı önlemler sayesinde sürekli artıyor.

İlçedeki Pagan Dağı'nda yaşayan ve artık sürüler halinde görülen yaban keçileri, dağların zirvesinden indikleri vadilerde hem karınlarını doyuruyor hem de su ihtiyaçlarını gideriyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede sürekli denetim yapıyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi ve keçilerin doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesi için çalışma yürüten jandarma ekipleri, devriye faaliyetleri ve denetimlerle bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Yöre sakinleri de güvenlik güçleri ve DKMP Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği yaparak hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

Termal kamera, fotokapan ve dron kullanarak bölgeyi 7 gün 24 saat gözeten jandarma ekipleri, av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 30 kişiye 1 milyon 151 bin 339 lira idari para cezası uyguladı, çeşitli av malzemelerine el koydu.

"Olaylara hızlı müdahale edilmekte"

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Yavuz Şahin, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı olarak yaban hayatının korunmasına büyük önem verdiklerini, özellikle koruma altındaki türlerin yaşam alanlarını güvence altına almak amacıyla arazide düzenli devriye faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Yaban keçilerinin koruma ve gözetleme çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirten Şahin, "Bu faaliyetler sırasında kaçak avcılığın önlenmesi ve erken tespiti amacıyla gece görüş ekipmanları, dürbün, dron ve fotokapan gibi ileri teknolojiye sahip cihazlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda olaylara hızlı müdahale edilmekte, vatandaşla işbirliği içinde hareket edilerek farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

"30 kişi hakkında işlem yapıldı"

Yaptıkları çalışmalarla hem doğal dengenin korunmasını hem de biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini hedeflediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yürütülen etkili denetim ve operasyonel faaliyetler neticesinde, il genelinde tespit edilen kaçak avcılık olaylarına yönelik 30 kişi hakkında işlem yapıldı. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bu şahıslara toplam 1 milyon 151 bin 339 lira idari para cezası uygulandı, çeşitli av malzemeleri ve ekipmanlara el konuldu. Bu kapsamda kaçak avcılıkla mücadelede caydırıcılığın sağlanması, yaban hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla kararlı bir şekilde çalışmalar sürdürülmektedir."