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İşsizliğin en fazla olduğu illerden biri olan Van’da özel sektörde çalıştırılmak üzere birçok personel alımı yapılacak. İş-Kur üzerinden ilana çıkan firmalar, vasıflı – vasıfsız personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞTE ELEMAN ALIMI YAPILACAK POZİSYONLAR

İş-Kur üzerinden verilen ilanlara göre; genel beden işçisi, müzik öğretmeni, çocuk bakıcısı, sağlık personeli, garson, kebap ustası, makine teknikeri, kimya mühendisi, mutfak görevlisi, konfeksiyon işçisi, ön muhasebeci, fırıncı – pastacı, mobilya döşeme dikim işçisi, satış danışmanı, büro memuru, grafik tasarımcısı, paketleme makinesi operatörü, market elemanı, fizyoterapist, sekreter, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, pazarlamacı, akaryakıt satış elemanı, kamyonet şoförü, reyon görevlisi, hemşire, salata ustası, temizlik görevlisi gibi onlarca pozisyon için eleman alımı yapılacak.