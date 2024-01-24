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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları” 2023 verilerine göre, Van’da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı; 30 bin 45, minibüs sayısı 6 bin 403, otobüs sayısı 809, kamyonet sayısı 22 bin 472, kamyon sayısı 5 bin 754, motosiklet sayısı 5 bin 566, özel amaçlı taşıt sayısı 857, traktör 9 bin 443 olmak üzere toplam, 81 bin 349 olarak açıklandı.

“İllere Göre Devri Yapılan Motorlu Kara Taşıtları” 2023 verilerine göre ise Van’da devri yapılan araçların; bin 142’sini otomobil, 173’ünü minibüs, 15’ini otobüs, 839’unu kamyonet, 96’sını kamyon, 71’ini motosiklet, 7’sini özel amaçlı taşıtlar ve 109’unu traktör oluşturuyor. Aralık 2023 verilerine göre Van’da devri yapılan toplam kara taşıtı sayısı ise 2 bin 448 oldu.