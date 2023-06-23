Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,4'ünü motosiklet, %38,8'ini otomobil, %8,7'sini kamyonet, %4,4'ünü traktör, %2,0'ını kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %263,4, traktörde %29,5, otomobilde %28,2, motosiklette %25,1, kamyonda %13,7, kamyonette %9,7, minibüste %4,9 artarken otobüste %19,8 azaldı.

VAN'DA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 78 BİN 191 TÜİK

verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 78 bin 191 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 28 bin 463'ü otomobil, 6 bin 461'i minibüs, 766'sı otobüs, 22 bin 18'i kamyonet, 5 bin 765'i kamyon, 4 bin 532'si motosiklet, 840'ı özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 346'sı ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 35 BİN 427

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 35 bin 427 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 606'sı otomobil, bin 363'ü minibüs, 201'i otobüs, 7 bin 400'ü kamyonet, bin 719'u kamyon, bin 276'sı motosiklet, 314'ü özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 548'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 598

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 bin 598 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 307'si otomobil, bin 499'u minibüs, 175'i otobüs, 6 bin 60'ı kamyonet, bin 905'i kamyon, 899'u motosiklet, 324'ü özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 429'u ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 963

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 8 bin 963 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 183'ü otomobil, bin 179'u minibüs, 69'u otobüs, 2 bin 12'si kamyonet, bin 183'ü kamyon, 667'si motosiklet, 554'ü özel amaçlı taşıtlar ve bin 116'sı ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %98,3 ARTTI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %189,3, minibüste %125,5, motosiklette %125,0, kamyonda %101,7, otomobilde %86,2, otobüste %84,2, kamyonette %68,3 ve traktörde %50,5 arttı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,5'ini otomobil, %16,4'ünü motosiklet, %16,0'ını kamyonet, %7,8'ini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 1 MİLYON 104 BİN 572 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,2'sini otomobil, %15,6'sını kamyonet, %10,7'sini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,4'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %83,0 artarak 863 bin 955 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %24,9 azalarak 12 bin 55 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 adet artış gerçekleşti.

Van bölge gazetesi