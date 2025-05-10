Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerinde bulunan, kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 25 Nisan - 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürütülen operasyonlar neticesinde; 430,49 gram afyon sakızı, 304,57 gram esrar, 35 adet sentetik ecza, 27,7 gram metamfetamin, 10,5 gram sentetik kannabinoid ve 4,56 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek', 62 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı" denildi.