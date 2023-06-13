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Van’ın Tuşba ilçesine bağlı OSB Mahallesinde faaliyete giren Bardakçı TOKİ 2. Etap’ta hane sakinleri, ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor.

Ulaşım probleminin çözülmesini isteyen vatandaşlar, özellikle çocukların ve yaşlı bireylerin ulaşım sorunundan en çok etkilenen kesim olduğuna vurgu yapıyor.

Bulundukları yere şehir merkezinden günde 3 kez otobüsün olduğunu, çarşıya çıkmak için ise TOKİ’lerden biri sabah biri öğleden sonra olmak üzere iki kez otobüsten faydalanabildiklerini belirten site sakinleri; “Bu saatlerin dışında ulaşımda çok büyük sorun yaşıyoruz.

Mecburen cezaevi güzergahına giden belediye otobüsünü kullanıyoruz ve indiğimiz duraktan konutlarımıza kadar yokuş yukarı oldukça fazla yürümek zorunda kalıyoruz. Zaten cezaevi güzergahı için saatte bir verilen otobüs de çoğu zaman çok dolu oluyor ve o da yetersiz. Bu güzergahlar için ek otobüs tahsisinin yapılmasını bekliyoruz” diyorlar.

Sabahın erken saatlerinde işine gitmek isteyen hane sakinleri otobüse binmek için Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde 2011 yılında yapılan Bardakçı TOKİ’ye kadar yürümek zorunda kalıyor. Mesai saatleri dışında evine geri dönmek isteyenler de yine cezaevi güzergahına çalışan belediye otobüsünü kullanarak yol üzerinde iniyor ve dakikalarca yokuş yukarı yürümek durumunda kalıyor.

Hane sakinleri otobüs seferlerinin bir an önce arttırılması gerektiğini vurgularken, ulaşım sıkıntısının son bulmasını istiyor.

Mehmet Salih Giyci