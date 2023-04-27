Van Büyükşehir Belediyesi kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu “Tiyatro Günleri”, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonla büyükşehir belediyesi oyuncuları tarafından yazılan ve oynanan "Bizden Biraz Sizden" adlı komedi tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Van’a özgü mizahı ile kente mal olmuş karakterleri konu alan absürt tiyatro oyununu Mir Hayrullah Elmas yazarken, yönetmenliğini ise Burhan Elmas yaptı.İHA