Daha önce şehre bağlı kırsal mahallelerde çocuklarla buluşan Karaca, son olarak Erciş ilçesinde 41 öğrencisi bulunan Oyalı İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Karaca, okulda kendi imkanlarıyla hazırladığı meyveli tatlıları ikram ederek çocukların yüzünü güldürdü.

Kırsal mahallelerde çocukları ziyaret etmeye devam eden Karaca, AA muhabirine, mesleğiyle topluma katkı sağlamak istediğini söyledi.

Bugüne kadar 15 bin çocuğa ulaştığını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Dört yıl önce Dünya Waffle Günü'nde bir köy okulunda etkinlik yaptım. Bu etkinlikte çocukların waffle ile tanışmadığını görünce üzerimde bir sosyal sorumluluk gelişti. Her ay kazancımın bir bölümünü bu işe ayırıyorum. Bu proje bir süre sonra büyük bir kitleye yayıldı. Sosyal medyada gördüğüm ücra okullarda etkinlikler gerçekleştiriyorum. Bu sene Cumhuriyet'in 102. yılında 102 köyde bu projeyi uygulamak istiyorum."

Okul öncesi öğretmeni Mustafa Kadan ise "Birçok öğrencimiz daha bu tatlıyı yememişti. İlk defa bu tatlıyla tanışan vardı. Biz de bu şansı çocuklara sağladık. Atilla Bey'e teşekkür ederiz." dedi.

Öğrencilerden Zilan Çavaş da "Atilla ağabeyin ellerine sağlık. İlk defa bu tatlıyı yedim. Çok güzeldi, mutlu oldum." diye konuştu.