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WanHaber – ÖZEL

Artan yakıt fiyatları ile birlikte Van’daki taksi ücretlerine zam geldi. Motorin ve benzinin rekor üstüne rekor tazelemesi ile birlikte, Van Taksiciler Kooperatifi, taksi ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) zam taleplerinin gerçekleştiğini ifade eden Van Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sönmez, “Artan yakıt fiyatlarından dolayı mecburen zam yaptık. Dün zam talebimiz UKOME tarafından onaylandı, lakin daha taksimetrelere yansımadı” dedi.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

Van’da, zamlardan önce taksimetre 12 TL’den açılırken, yeni zamlarla birlikte taksimetrenin açılış fiyatı 20 TL’ye çıktı.

İndi bindi ücretleri ise 50 TL’den, 80 TL’ye çıktı.

Van Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sönmez, yeni taksi ücretlerinin Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk