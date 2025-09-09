Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir'in 6 Eylül'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Saldırının ardından bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarının 22 saatlik kaydını izleyen ekipler, olayla ilişkili oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Diğer şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verilmiş olup, süreç tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.