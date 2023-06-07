WanHaber – Özel

Van İş Geliştirme Merkezi, yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek amacıyla önemli bir yatırım zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İŞGEM’in öncülüğünde bu yıl ikincisi yapılacak olan zirveye dair wanhaber’e özel açıklamalarda bulunan Van İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Kentte ve ülkede ses getirecek bir zirveye ev sahipliği yapacağız” dedi.

Geçen yıl İŞGEM, Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA), İslam Ülkeleri Arası Bilim ve Teknoloji Parkları Ağı (INSTP) ve Van Teknokent işbirliğiyle düzenlenen zirveye 46 girişimci ve 270 proje başvurmuştu.

İŞGEM’in, bu yıl Eylül ayında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenleyeceği zirveye, geçen seneye oranla daha çok girişimci ve projenin katılacağı belirtildi.

“VAN’DA İLK KEZ DÜZENLEDİK”

Yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan zirveyi değerlendiren Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Geçen yıl ilk kez Van’da uluslararası girişimci ve yatırımcı zirvesi düzenledik. Bu zirve bizim için çok önemliydi. Türkiye’de ilk kez yapılıyordu.

Bu kapsamda hele Van’da yapılıyor olması çok anlamlıydı. Çalışmada bir takım aksaklıklar olmasına rağmen, ilk kez yapıyor olmanın eksikliğini yaşamamıza rağmen, 87 ülkede duyurusu yapıldı.

Toplamda 270 tane proje başvurusu aldık. Orada kriterlerimiz vardı. Sadece AR-GE’si tamamlanmış, ticarileşebilecek aşamaya gelmiş, patentli proje fikirlerini kabul ediyorduk.

15 ülkeden bu tarz projeler geldi. 270 proje içerisinden 5 tanesini seçtik. Sonra bunları Van’a davet ettik. Van’a davet ettiğimiz bu girişimcilerle ağustos ayında bir zirve düzenledik. 3 günlük bir zirve, bu 3 günlük zirve çerçevesinde 3 tane girişimciyi de Van’a yatırım yapmaya ikna ettik” diye konuştu.

“ZİRVE HEM VAN’DA, HEM ÜLKE GENELİNDE SES GETİRECEK”

Bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan zirve hakkında konuşan Van İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Biz geçen sene uluslararası zirve demiştik.

Bu sefer ulusal ve uluslararası zirve diye yani yereldeki girişimcileri de dahil ederek bunun ikincisini yapacağız. Eylül ayında onu planlıyoruz. Şu an çalışmalarına başladık. Eminim bu çalışma hem Van’da hem ülke genelinde ses getirecek. ‘Van’da güzel şeyler oluyor’a bir katkı sağlayacak.

Bir Vanlı olarak ilimizin adının olumsuz şeylerle anılmasından rahatsızlık duyuyorum. Bizim yapacağımız bu çalışmalarla inşallah ‘Van’da güzel şeyler de oluyor’ haberlerini hem Batıya hem yurt dışına duyurmuş olacağız. Eminim diğer yaptığımız zirveden çok daha anlamlı, çok daha başarılı bir zirve olacak. Çok daha fazla girişimci ve yatırımcıyı Van’a veya bu bölgeye çekmiş olacağız” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik