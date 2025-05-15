Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 37. maddesi 1. fıkrası (ç) bendi gereğince sazangillerin avlanmasının belirtilen tarihler arasında yasaklandığı duyuruldu.

Yasağın Van’ın yanı sıra Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş illerini de kapsadığının ifade edildiği açıklamada, av yasağı döneminde yasaklı türleri avlayan ya da satan kişilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı, ayrıca yasaklı ürüne ve av araçlarına el konulacağı bildirildi.

Özellikle balıkçılara ve vatandaşlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Başta balıkçılarımız olmak üzere tüm halkımız yasak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" denildi.