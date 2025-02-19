Anne ölümlerinin azaltılmasını amaçlayan program çerçevesinde düzenlenen toplantıya S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastane yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda 2025 yılı İl Eylem Planı da hazırlandı.

Konu hakkında Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “Anne ölümlerini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında Bakanlığımızca uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koordinasyonunda, 18.02.2025 tarihinde Acil Obstetrik Bakım Çekirdek Ekip Toplantısı düzenlenmiştir. S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastane yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı İl Eylem planı hazırlanmıştır” denildi.