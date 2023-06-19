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Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni işe alınan otobüs şoförleri için eğitim semineri düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptı.

Seminer öncesi personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Sedat Ünal ve Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İş Güvenliği Uzmanları Cennet Çiçekel ve Kadri Salaz tarafından verilen seminerde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri ile yangından korunma tedbirleri ve yangın tüpü kullanımı konularından çeşitli bilgiler verildi.

Her konuda personelini bilinçlendirmeyi hedeflediğini bildiren Büyükşehir Belediyesi, farklı konulardaki eğitim seminerlerine devam edeceğini duyurdu.