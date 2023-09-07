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WanHaber – ÖZEL

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen “Tour Of Van” uluslararası bisiklet turu ile Dünya Bisiklet Birliği’nin (UCI) belirlediği 6 ülkeden katılım sağlayan bisiklet sürücüleri 10 Eylül’e kadar toplam dört etap olacak şekilde Van Gölü etrafını turlayacak.

Kale Atatürk Kültür Parkında startı verilen bisiklet turu öncesi konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, 6 ülkeden katılım sağlayan bisiklet sürücüleriyle yaklaşık 60 kişilik bir ekibin üç gün boyunca pedal çevireceğini söyleyerek, “Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 faaliyetlerinde yer alan ve UCI takviminde ilan edilen Dünya Bisiklet Birliğinin onaylamış olduğu ve bütün dünya bisiklet birliğinin kayıtlı olduğu ülkelerde görülen Van Turu Bisiklet Yarışının başlangıcına geldik.

Dünyada bisikletle alakalı en üst kuruluş UCI ve UCI, Van Bisiklet Turunu ilan etti. Van’ın hem güvenliği, hem parkuru, hem sağlığı, hem emniyeti hem de organizasyon noktasında ki başarısı UCI tarafından yani Dünya Bisiklet Birliği tarafından tescil edilmiştir.

Bu konuda federasyon başkanımız Emin Müftüoğlu’nun girişimleri sonucunda da bu yarışma burada gerçekleşiyor. Yarışmada 6 ülkeden katılım sağlayan sporcularımız var, Türkiye’den profesyonel anlamda katılım sağlayan sporcularımız mevcut.

Yaklaşık 60 sporcu ile bugün start veriliyor. Burada önemli olan husus şudur; Van 2024 Olimpiyatlarında olsun, Avrupa Şampiyonalarında olsun UCI yani olimpiyat puanı verildiğinden dolayı bu yarışın burada yapılması önemli. 470 km’lik bir etabı üç günlük zaman zarfında bisikletleriyle gezecekler, böylece olimpiyatlara kota çıkaracaklar” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHRİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DE TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de, bu etkinliklerin kentin tanıtımı adına olumlu bir etken olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, Bisiklet Federasyonu ile koordineli bir şekilde Van Gölü’nün etrafında 470 km’lik parkurda takribi buradan başlayıp yine buradan bitecek olan, göl etrafındaki parkurda uluslararası sporcularımızın da katılmış olduğu önemli bir etkinliğin startını veriyoruz.

Geçen ay bir bisiklet etkinliğimiz daha olmuştu ama bu ay uluslararası boyutta bir etkinlikle bunu daha ileriye götürdük. Şehrimizin güzelliklerini de tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şehrimizin ve yöremizin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız hem de yöremizde bu tip faaliyetleri yoğunlaştırma gayretimize ortak oldukları için ben federasyonumuza da teşekkür ederim. Van olarak daha fazla bu tip etkinliklerde rol almak istiyoruz” dedi.

Haber: Fatma Öztürk