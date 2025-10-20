Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Tuşba ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.