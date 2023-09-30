Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van İl Müftülüğü öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Van Kale Parkı’nda Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi.

Düzenlenen programa ise yoğun katılım gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, “Hazreti Muhammed’in önderliğinde, onun rehberliğinde Rabbimiz bize bir yol çizmiştir. Cennete giden bu yolun adı sırat-ı müstakimdir.

Bu yolu belirleyen Allah'tır, bu yolun sağını solunu, virajlarını yokuşlarını, inişlerini belirleyen Allah'tır. Bu yolun sonunda Cennet var. Dolayısıyla hiçbir şeyin bizi bu yoldan alıkoymaması lazımdır. İşte bugün bu programı hep beraber yapmamızın temel gayesi de budur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van İl Müftülüğü Korosu tarafından Mevlid-i şerif, kaside ve ilahiler okundu. iha