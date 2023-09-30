Tahmini Okuma Süresi: dakika

Olay, Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Eli kesik olan bir hastanın, başvurduğu hastanenin acil servisinde ortopedi asistanı Dr. Halil İbrahim Ulusal tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Dr. Ulusal bu sırada, eline dikiş yapılan M.E. (17) isimli hasta ile ağabeyi R.E. (20) tarafından darp edildi. Darp sonrası gözaltına alınan şahıslar bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Kardeşler buradaki ifadelerinin ardından ‘kamu görevlisini kasten yaralama suçu’ndan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Darp sonrası bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık olan doktorun hastanedeki tedavisi devam ediyor. iha